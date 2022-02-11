Банщику Сергею предложили вернуть Волочковой деньги за отпуск на Мальдивах

Певица Наталья Штурм в Instagram-stories предложила экс-возлюбленному балерины Анастасии Волочковой, банщику Сергею вернуть ей деньги за совместный отпуск на Мальдивах.

«А Сергей не хочет ей деньги за поездку на Мальдивы отдать, раз уж он такой принципиальный? Отдохнул за чужой счет, пропиарился, а теперь, когда ловить больше нечего, включил гордого», — высказалась Штурм.

При этом певица подчеркнула, что ей «наплевать» на любовные интриги Волочковой. Штурм считает, что это личное дело балерины. Исполнительница призналась, что ненавидит «альфонсов, косящих под порядочных».

Ранее экс-возлюбленный Волочковой объяснил, почему бросил балерину.