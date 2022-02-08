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Вера Брежнева ответила на вопрос о разнице в возрасте с Меладзе

Вера Брежнева заявила, что счастье в отношениях не зависит от возраста

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@ververa / Instagram.com

Певица Вера Брежнева в Instagram-stories заявила, что 18-летняя разница в возрасте не является преградой для здоровых отношений с ее мужем, продюсером Константином Меладзе. Исполнительница убеждена, что счастливые отношения можно построить в том случае, если принципы и ценности возлюбленных совпадают.

«Счастье зависит не от возраста, а когда доверяешь выбору своего сердца, уважаешь себя и партнера, когда над отношениями равнозначно работают оба, когда совпадают ценности и принципы. Когда вы выбираете друг друга каждый день. Когда прощаете друг другу ошибки и помогаете их избегать», — сказала Брежнева.

При этом она подчеркнула, что счастливые отношения всегда требуют усилий со стороны обоих партнеров. По ее мнению, каждая пара рано или поздно сталкивается с «трещинами и скользкими участками».

Ранее дочь Константина Меладзе заявила, что не общается со своей мачехой, Верой Брежневой.

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