Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Ипотечные ставки в России поднялись выше 10% 13:14
Соседи рассказали, что родившая в коллекторе девушка употребляла наркотики 13:14
Бывший российский биатлонист объяснил, почему перешел в сборную Южной Кореи 13:13
Презентация новинок Samsung пройдет в метавселенной 13:13
В Кремле прокомментировали продолжительные переговоры Путина и Макрона 13:12
Лукашенко не исключил подготовки провокаций с целью подставить Белоруссию... 13:11
СВР заявила о готовящихся акциях против российских военных в Сирии 13:07
В Кремле отреагировали на планы Эрдогана провести переговоры с Путиным и... 13:06
В Кремле объяснили высказывание Путина «нравится не нравится — терпи, моя... 13:05
Варшавер озвучил зарплату Поргиной в «Ленкоме» 13:04

Наташа Королева отпустила сына на «самостоятельные хлеба»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
koroleva__star/Instagram

Певица Наташа Королева в разговоре с «Собеседником» заявила, что ее единственный сын Архип Глушко планирует снять квартиру и съехать от родителей.

«Архип планирует снять квартиру, чтобы уйти на самостоятельные хлеба. Конечно, я ему дам сумму на задаток. Потому что снять квартиру в Москве — это сейчас удовольствие дорогое», — сказала Королева.

Она добавила, что положительно отнеслась к такому решению сына. По мнению певицы, в 20 лет уже пора отпускать ребенка во взрослую жизнь. Королева предположила, что Архип мог съехать и раньше, однако не был к этому готов. Она рассказала, что сын преподает японский язык и зарабатывает по 5 тыс. рублей за одно занятие.

Ранее Наташа Королева заявила, что ее муж Тарзан охладел к стриптизу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть