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Турецкая актриса Ханде Эрчел отказалась комментировать разрыв с Керемом Бюрсином

Ханде Эрчел заявила о своем безумии из-за любви и рассказала о хейтерах

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thebursin/Instagram

Турецкая актриса Ханде Эрчел, ставшая популярной после выхода сериала «Постучись в мою дверь», рассказала о своем безумии от любви и хейтерах изданию Elle Turkey.Она призналась, что с популярностью, возросшими гонорарами, на нее еще и обрушилась волна давление от хейтеров.

«Когда вы работаете перед экраном, многие люди, наблюдающие за вами, имеют право самым жестким образом критиковать ваши физические особенности. К сожалению, если вы решили работать перед экраном, ваше тело должно хорошо выглядеть для всех. В противном случае вы будете подвергаться всевозможной критике и оскорблениям», — заявила артистка.

Второй темой для хейтеров стала личная жизнь звезды. Роман Эрчел с Керемом Бюрсином обсуждается во множестве СМИ и социальных сетях, хотя пара пыталась скрыть свои отношения.

Эрчел призналась, что чувства вносят в ее жизнь сумятицу, но при этом делают будни более насыщенными.

«Любовь для меня — это состояние безумия. Мои самые безумные и самые живые состояния проявляются, когда я влюблена. Это и лучшая, и в то же время самая трудная сторона», — прокомментировала свои чувства знаменитость.

В последнее время турецкие СМИ спекулируют на теме расставания Эрчел с Бюрсином. Звезды эти слухи не комментируют, но стали реже появляться на публике и у друг друга на фотографиях в Instagram.

Изданию Elle Turkey актриса отказалась комментировать возможный разрыв.

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