Анна Семенович сделала липосакцию подбородка

Экс-солистка группы «Блестящие», актриса Анна Семенович сделала липосакцию рук и подбородка в одной из московских клиник.

В Instagram она опубликовала видеоселфи, сделанное после операций. У 43-летней артистки на видео перевязано лицо. «Это проблемные для многих места, и одними занятиями спортом привести их в идеальную форму довольно сложно и долго. Но благодаря операции желаемый результат я увижу очень скоро», — поделилась уверенностью она.

Известно, что Семенович страдает от гигантомастии — это врожденная склонность к формированию гипертрофированно большой груди. Несколько лет назад ей пришлось перенести операцию по уменьшению молочных желез.

Ранее Семенович рассказала, что, несмотря на большой размер груди, она любит спать на животе. «Вопреки расхожему стереотипу и шуткам на эту тему, я очень люблю спать на животе», — уточнила Семенович.

Исполнительница добавила, что всегда покупает по два комплекта нижнего белья и два раздельных купальника. Согласно Семенович, она делает это из-за «разницы в размерах между «верхом» и «низом».