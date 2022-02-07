Мать Ольги Бузовой высказалась о неудачных романах звезды

Мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина Александровна в шоу «Звезды сошлись» высказалась о неудачных романах дочери.

По ее словам, она не вмешивается в личную жизнь дочери. «Человек, который способен влюбляться — это замечательно. Разлюбил, развелись. Разве это плохо? Лучше, чем жить с нелюбимым человеком», — сказала она о браке с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Была она знакома и с экс-женихом дочери — блогером Давидом Манукяном. «С Давой она меня знакомила. Я сразу сказала, что ничего у них не выйдет, но выбор был дочки. Видела ее счастливые глаза. Я Давида предупреждала, что у Оли сложный характер», — вспомнила женщина о том, как предсказала разрыв с Манукяном.

Ранее Ольга Бузова рассказала, что ей не нравится в своей внешности. «У меня крупные коленки, я не могу этого изменить, потому что это природа. Мне нравятся колени Деми Мур», — призналась Бузова. Артистка добавила, что проблему с коленями можно было бы решить с помощью пластической операции, но она категорически против любого хирургического вмешательства.