Солист «На-на» Жеребкин рассказал, как его сын попал в реанимацию

Солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым рассказал, как его сын Денис попал в реанимацию.

О том, что ребенок заболел диабетом, стало известно в 2016 году — воспитательница обратила внимание на вялость мальчика. «У сына не было температуры. Медики приехали и уже поняли, что такое. Они измерили сыну сахар в крови. При норме сахара в крови четыре-пять единиц, у Дениса было 43. Его отвезли в реанимацию и диагностировали сахарный диабет первого типа», — вспоминает он.

Артист считает, что болезнь ребенка — это расплата за его собственные ошибки. «Почему он расплачивается за меня?! Значит, эта трудность, с которой должен жить и которую должен преодолеть. Но мы справляемся», — говорит Жеребкин. Сейчас ребенок научился жить с диабетом, его состояние в норме, он занимается спортом.

Ранее солист «На-На» Владимир Политов рассказал, что перенес операцию на суставе.