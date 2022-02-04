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Блогер Амиран Сардаров заявил о разводе с внучкой первого президента Узбекистана

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mashatilly/amiran495/Instagram

Блогер Амиран Сардаров, год назад женившийся на внучке первого президента Узбекистана Мариам Тилляевой, неожиданно заявил о разводе в Instagram.

Весь этот год он демонстрировал идиллию в семейной жизни в социальных сетях, часто публиковал снимки с супругой.

«Мы с Машей расстались. Увы, так бывает. Хочу тебя поблагодарить за то, что была в моей жизни. Ты очень светлая, умная и энергичная. Желаю тебе оставаться такой же!», — написал Сардаров.

Он также предложил бывшей супруге никогда не грустить и заверил, что все самое лучшее у нее впереди и она найдет свое счастье. «Спасибо тебе за все», — заключил блогер.

Подписчики блогера были удивлены. Они оставили комментарии: «Я в шоке! Была уверена, что у вас все отлично»; «Вот это новость. Вы были прекрасной парой»; «Как жаль, но такое случается все чаще. Не расстраивайтесь».

В декабре прошлого года в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром» Сардаров жаловался рэперу Басте, что высокопоставленные родственники жены так и не приняли его.

«Я так скажу, мы не общаемся с Машей с ее родителями. С моим появлением они перестали с нами общаться. Вот это все, что я могу сказать», — заявил тогда знаменитость.

Причины развода не называются.

14 апреля прошлого года автор блога «Дневник хача» Амиран Сардаров женился на Мариам Тилляевой, внучке экс-президента Узбекистана Ислама Каримова. Тилляева младше Сардарова примерно на 13 лет. Сардаров переехал в США в 2020 году, а Тилляева живет в Соединенных Штатах около семи лет.

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