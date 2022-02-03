«112»: иллюзионист Андрей Сафронов попал в больницу

В Москве госпитализировали 39-летнего иллюзиониста Андрея Сафронова.

Предварительно, ведущий обратился в медучреждение после перенесенного коронавируса.

По данным Тelegram-канала «112», мужчина жалуется на нарушение сердечного ритма, тревогу, слабость и плохой сон.

В настоящее время Сафронов находится под наблюдением врачей.

Ранее брат Андрея Сафронова, который также является иллюзионистом, Сергей заявил, что у него рак лимфатической системы. Он рассказал, что ему было сложно справляться с последствиями химиотерапии: после капельниц ощущения были похожи на сильное похмелье — тошнит, кружится голова, сложно стоять на ногах.

Сергей Сафронов работал на ТНТ в шоу «Битва экстрасенсов», однако его уволили после скандала со взятками. Сам телеведущий назвал обвинения против него сфабрикованными.