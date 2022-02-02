Эллен Аллиен, IC3PEAK, Partiboi69 выступят на Signal в этом году

Фестиваль электронной музыки Signal объявил первую волну артистов, которые выступят в этом году в арт-парке Никола-Ленивец.

Как рассказали «Газете.Ru» организаторы Signal, на основной сцене фестиваля сыграет звезда берлинского техно, основательница лейбла BPitch Control Эллен Аллиен. Американец Evan Baggs также приедет из Берлина и займет сцену Mobius. Кроме того, в лайн-апе заявлены француженка Coucou Chloe, техно-фрик из Австралии Partiboi69, который разделит площадку с берлинской сенсацией Sally C, и российский дуэт IC3PEAK.

В 2022 году число посетителей мероприятия будет ограничено, чтобы повысить комфортность и избежать перегрузок инфраструктуры арт-парка и прилегающих территорий.

Фестиваль Signal пройдет с 18 по 21 августа 2022 года в Никола-Ленивце. Билеты — тут.