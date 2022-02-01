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Проклову выписали из больницы после инсульта

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elproklova/Instagram

Актриса Елена Проклова 31 января была выписана из клиники после инсульта, передает ТАСС.

Заслуженная артистка РСФСР 10 января была госпитализирована с инсультом, а 23 января — переведена в реабилитационный центр. Теперь она находится дома. «Я сегодня приехала домой. У меня, слава богу, улучшение, динамика хорошая. Я думаю, что все будет нормально. Период полного восстановления долгий, а я хочу добиться полного восстановления, поэтому буду над этим работать», — поделилась она.

68-летняя Проклова добавила, что пока она откладывает те роли, которые считает сложными, и не будет выходить в них на сцену. Некоторые другие роли она уже готова играть после разрешения врачей.

Ранее Проклова рассказала, что причиной ее инсульта стали густая кровь, переутомление и погода. Актриса также опровергла слухи о том, что у нее мог быть коронавирус. По словам Прокловой, она сделала прививку одной из первых.

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