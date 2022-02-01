Работавшего у вдовы Градского мужчину подозревают в ее ограблении

На причастность к разбойному нападению на вдову Александра Градского Марину Коташенко проверяют мужчину, работавшего в ее доме, передает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались гражданином Таджикистана, который делал ремонт на территории дома Коташенко.

Он мог быть соучастником ограбления, а еще двое предполагаемых грабителей смогли скрыться за границей. Сейчас они могут находиться в одной из стран Средней Азии и Турции.

Ранее сообщалось, что задержанный за ограбление вдовы Александра Градского иностранец признал свою вину. Гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов арестован, он пробудет под стражей до 16 марта, когда должен состояться суд. Жабборова задержали с помощью системы распознавания лиц в московском метро. В ходе ограбления преступники устроили Коташенко подставную аварию и, сопроводив ее до места жительства, завладели 100 млн руб.