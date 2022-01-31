Пострадавшая при пожаре Вера Воронкова остается в больнице

Пострадавшая при пожаре актриса Театра Пушкина Вера Воронкова остается в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе учреждения культуры.

31 января прооперированную актрису перевели из реанимации в обычную палату. «Вера Воронкова пока остается в больнице. Завтра врачи будут решать вопрос — нужна ли повторная операция на руке», — поделилась пресс-атташе.

Воронкова, известная по сериалу «Каменская», пострадала во время пожара в своей московской квартире в ночь на 19 января. Дома были сама актриса и ее 14-летняя дочь. Загорелась новогодняя елка, соседка актрисы Мария рассказывала, что пожар начался из-за прыгнувшей на елку кошки, уронившей свечу. Воронкова пыталась потушить огонь сама, но безуспешно. В итоге актриса успела вместе с дочкой выйти из квартиры, обеих госпитализировали.

Воронкова попала в реанимацию в тяжелом, но стабильном состоянии.

24 января врачи рассказывали, что Воронкова остается в реанимации.