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Никита Михалков назвал отличительную черту Куравлева

Михалков заявил, что Куравлев никогда не пользовался своей славой

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Никита Михалков в беседе с РЕН ТВ назвал актера Леонида Куравлева «особым явлением», которое не вписывается в обыденное представление об актерском мире. По его словам, звезда «Афони» был похож скорее на восторженного зрителя, чем на артиста.

«В актерской тусовке Куравлев будет выглядеть восторженным зрителем, попавшим в эту среду. Мне не трудно представить себе Куравлева, который перед зеркалом готовится на какое-нибудь торжество, но я не могу представить себе, чтобы он репетировал перед зеркалом — как он будет выглядеть в глазах других», — заявил Михалков.

По мнению режиссера, Куравлев настолько «прост и органичен», что при случайной встрече на улице многие люди могли бы и не признать в нем «великолепнейшего» актера. Михалков рассказал, что при работе с Куравлевым над картиной «Сибирский цирюльник» он был настолько уверен в актерских способностях последнего, что им практически не приходилось репетировать. Более того, режиссер намеренно избегал репетиций, чтобы не навязать артисту своего мнения.

«Напоминать о его гигантской славе, популярности, я думаю, бессмысленно, и насколько я его знаю, он никогда ими не пользовался. И эта удивительная чистота очень русского человека, которую он излучал всю свою жизнь, собственно и есть то основное, что живет в моей памяти, когда я думаю о нем», — резюмировал Михалков.

Ранее в Союзе кинематографистов России заявили, что похороны актера Леонида Куравлева пройдут 1 февраля. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

До этого сообщалось, что Куравлев скончался в Москве после остановки сердца. По информации, у артиста была смешанная деменция и цереброваскулярная болезнь (повреждение сосудов головного мозга, при котором нейроны отмирают из-за нехватки кислорода и питательных веществ — «Газета.Ru»).

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