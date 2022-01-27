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Алибасов-младший объяснил, почему Федосееву-Шукшину вернули из дома престарелых

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НТВ

Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший в беседе с изданием Teleprogramma.pro заявил, что Лидию Федосееву-Шукшину вернули из дома престарелых домой из-за него.

До этого он уже говорил, что готов жениться на экс-супруге отца. «Для меня очевидно, что Лидию вернули обратно именно из-за моего заявления, что я приеду и женюсь на ней. Я просто помогаю близкому другу своего отца», — сказал он.

Адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник, в свою очередь, опровергает его заявления. «Лидия Николаевна сейчас дома, очень расстроена. Ей обидно, она не верит в добрые намерения со стороны Алибасова-младшего», — сказала она. Кроме того, юрист утверждает, что Алибасов-младший плохо относился к актрисе. «Лидию Николаевну стали упоминать в очень неприятном ключе, и из-за высказываний Алибасова-младшего о том, что он готов на ней жениться, она, конечно, очень разволновалась. И прервала свое лечение из-за того, что сейчас начнутся провокации, а вещи подобного рода не могут хорошо сказаться на здоровье», — уточнила она.

23 января стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина покинула пансионат для пожилых, где находилась на реабилитации.

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