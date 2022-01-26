Музеи Крыма подали кассацию на решение суда передать скифское золото Киеву

Крымские музеи направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о передаче коллекции скифского золота Украине, сообщает РИА «Новости», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

В Крыму, по его словам, оценивают решение передать коллекцию скифского золота Украине как «акт международного разбоя» против крымских музеев и исторического наследия Крыма. При этом надежд на объективность европейских судов, уточнил он, в Крыму не питают.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекцию скифского золота нужно передать Киеву.

Коллекцию скифского золота вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. В августе того же года после присоединения Крыма к России экспонаты решили не передавать ни Крыму, ни Украине. Ожидалось решение компетентного судьи или договоренность между участниками спора.

Скифское золото — это более чем 2 тыс. предметов, которые были использованы для оформления экспозиции «Крым: золото и секреты Черного моря».

О готовящейся кассации от четырех крымских музеев стало известно 24 января.