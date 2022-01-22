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Джонни Депп станет монархом

Джонни Депп исполнит роль короля Людовика XV в новом фильме Майвенн

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Toby Melville/Reuters

Американский актер Джонни Депп исполнит роль французского короля Людовика XV в новом фильме режиссера Майвенн, сообщает Variety.

Уточняется, что съемки стартуют летом 2022 года. Фильм будут снимать в разных местах Парижа, в основном в Версальском дворце. Спродюсирует картину французская компания Why Not Productions. Название фильма и сюжет пока держатся в секрете.

Режиссер картины Майвенн также примет участие в съемках. Она сыграет графиню Жанну дю Барри — последнюю любовницу Людовика XV.

Людовик XV по прозвищу Возлюбленный царствовал во Франции в течение 59 лет. Его правление считается одним из самых длительных в мировой истории.

Ранее Депп выступил против культуры отмены, выразив мнение, что она «вышла из-за под контроля». Актер лишился ролей во многих крупных проектах, включая франшизы «Пираты Карибского моря» и «Фантастические твари», из-за обвинений его бывший жены Эмбер Херд и связанных с ними судебных тяжб. После расставания актриса заявила, что экс-супруг позволял себе рукоприкладство, сам Депп это всячески отрицает.

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