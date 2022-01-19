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Айза Долматова сменила фамилию

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@aizalovesam/Instagram

Блогер Айза Долматова похвасталась в Instagram-stories тем, что сменила фамилию бывшего мужа, рэпера Гуфа (Алексей Долматов).

«Сменила фамилию, радуюсь. Теперь только вперед и без оглядки на прошлое», — написала Айза.

Не так давно блогер говорила, что больше не хочет делить свою фамилию с «фриками». Она также отказалась от идеи вернуть свою девичью фамилию, чтобы «не позорить родственников».

Айза и Гуф поженились в 2008 году. Через шесть лет супруги развелись после череды скандалов. Со вторым мужем, бизнесменом Дмитрием Анохиным, Айза сыграла свадьбу в 2015 году, но через пять лет брак распался. Сам рэпер недавно женился на Юлии Королевой.

Ранее Айза заявила, что Гуф не хотел от нее детей.

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