Айза Долматова сменила фамилию

Блогер Айза Долматова похвасталась в Instagram-stories тем, что сменила фамилию бывшего мужа, рэпера Гуфа (Алексей Долматов).

«Сменила фамилию, радуюсь. Теперь только вперед и без оглядки на прошлое», — написала Айза.

Не так давно блогер говорила, что больше не хочет делить свою фамилию с «фриками». Она также отказалась от идеи вернуть свою девичью фамилию, чтобы «не позорить родственников».

Айза и Гуф поженились в 2008 году. Через шесть лет супруги развелись после череды скандалов. Со вторым мужем, бизнесменом Дмитрием Анохиным, Айза сыграла свадьбу в 2015 году, но через пять лет брак распался. Сам рэпер недавно женился на Юлии Королевой.

Ранее Айза заявила, что Гуф не хотел от нее детей.