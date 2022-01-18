Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Британские консерваторы готовят операцию по «свержению» Джонсона 15:57
Российский инвестиционный форум перенесли 15:56
В России подорожали все модели Volkswagen 15:56
В Хасавюрте 48 детей попали в больницу с острой кишечной инфекцией 15:55
Аналитики предсказали рекордный рост цен на газ из-за отношений между Россией и... 15:55
Песков анонсировал беседу Путина с олимпийцами в онлайн-формате 15:55
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе 15:55
Туристы из России попали в аварию в Доминикане 15:51
МОК может упросить правила допуска атлетов к ОИ-2022 15:45
Участник «Касты» не исключил, что Моргенштерна могли шантажировать 15:42

Сестра Бритни Спирс пожаловалась, что певица нападала на нее с ножом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
David Duprey/AP

Младшая сестра Бритни Спирс Джейми Линн выпустила автобиографию, в которой рассказала о своей жизни с певицей.

Как пишет Mirror, в книге Things I Should Have Said («То, что я должна была сказать») Джейми Линн утверждает, что Бритни Спирс однажды заперлась с ней в комнате и угрожала ножом. Джейми-Линн тогда было 12 лет.

Кроме того, характер Бритни Спирс сестра описала как неустойчивый и параноидальный. Подростковые годы автору пришлось потратить на то, чтобы скрывать проблемы Бритни от широкой публики.

Бритни Спирс в ответ попросила сестру перестать врать и опровергла обвинения.

Ранее сестра Бритни Спирс потребовала от певицы прекращения вражды. До этого, рассказывая о своей книге мемуаров, Джейми Линн также заявляла, что больше других поддерживала Бритни во время продлившейся 13 лет опеки отца над певицей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть