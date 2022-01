Сестра Бритни Спирс пожаловалась, что певица нападала на нее с ножом

Младшая сестра Бритни Спирс Джейми Линн выпустила автобиографию, в которой рассказала о своей жизни с певицей.

Как пишет Mirror, в книге Things I Should Have Said («То, что я должна была сказать») Джейми Линн утверждает, что Бритни Спирс однажды заперлась с ней в комнате и угрожала ножом. Джейми-Линн тогда было 12 лет.

Кроме того, характер Бритни Спирс сестра описала как неустойчивый и параноидальный. Подростковые годы автору пришлось потратить на то, чтобы скрывать проблемы Бритни от широкой публики.

Бритни Спирс в ответ попросила сестру перестать врать и опровергла обвинения.

Ранее сестра Бритни Спирс потребовала от певицы прекращения вражды. До этого, рассказывая о своей книге мемуаров, Джейми Линн также заявляла, что больше других поддерживала Бритни во время продлившейся 13 лет опеки отца над певицей.