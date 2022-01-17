Хилькевич рассказала, как чуть не попала в аварию в Доминикане

Актриса Анна Хилькевич рассказала в Instagram-stories, как водитель такси в Доминикане чуть не уснул за рулем по пути в отель.

«У нас с мужем случилась паника! Водитель стал засыпать на ходу. Машина виляла, он очень поздно тормозил перед авто, а потом и вовсе стал закрывать на ходу глаза», — поделилась переживаниями Хилькевич.

Она подчеркнула, что водитель практически не говорил по-английски, поэтому актриса попросила таксиста остановиться, чтобы поговорить с ним при помощи приложения для перевода. Хилькевич предложила мужчине, чтобы ее муж сел за руль автомобиля, но тот заверил, что с ним все в порядке, и отказался. Из-за этого звезда «Универа» не спускала глаз с водителя всю оставшуюся дорогу. В итоге актрисе удалось добраться до отеля целой и невредимой.

Ранее Хилькевич пожаловалась на эйджизм.