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Кушанашвили раскритиковал инфопродукты от звезд и сравнил Собчак с Рэйчел из «Друзей»

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Global Look Press/Warner Bros. Television

Телеведущий Отар Кушанашвили в разговоре с «Собеседником» оценил скандальное интервью журналистки Ксении Собчак и автора марафонов по исполнению желаний Елены Блиновской, раскритиковав продажу инфопродуктов от звезд.

Он отметил, что не удивлен поведению Блиновской в ходе интервью, поскольку, по мнению телеведущего, люди с ее внешностью, утверждающие о способности изменить жизнь других за деньги, априори не могут продавать что-либо полезное.

«Если кто-то врывается в вашу жизнь и за деньги сулит вам изменить молекулярный состав ваших сердца и ума, и у этого «кто-то» ...лицо Блиновской, по каковой физиономии сразу очевиден и печальный IQ, и то, что горе-миссионеру не худо было бы и свой ум починить, и сердечко привести в порядок. Что означает, если вы соглашаетесь? Да то, что вы — дебил, имбецил, кретин, дубина стоеросовая», — объяснил Кушанашвили.

Телеведущий «сильно» подозревает, что согласившиеся с Блиновской люди «давно не перечитывали классику, если вообще ее читали», поскольку там, как он считает, есть все нужные ответы.

«Великий Чехов, мизантроп, парадоксальным образом любивший людей, наблюдал, что девяносто девять человек из ста просто не имеют ума. А как вам это: «Сочетание алчности с наглостью при известной дозе производит на общество консолидирующее действие большой силы». Это и про Блиновскую, и про Собчак. Впрочем, на фоне омерзительной Елены, Ксения выглядит просто Дженнифер Энистон эпохи сериала «Друзья», — объяснил Кушанашвили свою позицию.

В интервью Собчак Блиновская отказывалась отвечать на некоторые вопросы и угрожала, что плюнет ей в лицо или выбросит из лодки. Позже Блиновская объявила об уходе из «Марафона желаний». «Похоже, достаточно. Я на пике, и мой курс сейчас не собирается сворачивать обороты. Но я уже чувствую, что эта миссия меня отпускает и в течение следующего года все, что я делаю, трансформируется как минимум в то, что я в этом не буду присутствовать», — написала она.

Позднее Блиновская назвала интервью «гениальным кейсом для всей страны».

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