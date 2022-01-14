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Бородина заявила, что у нее нет жалости к бывшим возлюбленным

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Телеведущая Ксения Бородина в stories резко ответила на вопрос подписчика о «спивающемся и деградирующем» бывшем возлюбленном.

«Смотрите, если я с человеком плохо расстаюсь, то мне абсолютно фиолетово, что с ним происходит дальше. Хоть он под себя начнет ходить, меня отворачивает. И все. Чувства пропадают, а вместе с ними и человеческое отношение. Даже жалости не остается», — высказалась Бородина.

Пользователи сети предположили, что речь идет о бывшем муже телеведущей, предпринимателе Курбане Омарове. Недавно вокруг звездной экс-пары вновь разгорелся скандал: Бородину заподозрили в измене на тот момент супругу с одним из его друзей.

Летом 2021 года Бородина развелась с Омаровым. Брак продлился шесть лет. По словам Бородиной, это произошло из-за непростительного поступка бизнесмена. На судебном заседании экс-супруги не присутствовали, их интересы представляли адвокаты.

Ранее Бородина высмеяла Омарова и его девушку за паленые часы.

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