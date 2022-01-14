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Минкультуры обратилось в Генпрокуратуру из-за поврежденной вандалом картины ученицы Малевича

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The Art Newspaper Russia

Министерство культуры РФ направило обращение в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту повреждения картины «Три фигуры» ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, выставленной в Ельцин-центре Екатеринбурга, сообщает «Интерфакс».

«В целях отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту повреждения картины Лепорской А.А. «Три фигуры» Департамент музеев и внешних связей направил жалобу в Генпрокуратуру России», — сообщили в ведомстве.

Неизвестный пририсовал изображенным на полотне фигурам глаза ручкой. Картина не была покрыта лаком, и чернила попали в слой краски. В Третьяковской галерее, откуда привезли картину, реставрацию оценили в 250 тыс. руб. Администрация центра обратилась в МВД, но полицейские отказались возбуждать дело, посчитав ущерб незначительным.

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