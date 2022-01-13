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В МИД РФ захотели услышать тексты Oxxxymiron под музыку Канье Уэста

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oxxxymironofficial/YouTube

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с RTVI заявил, что является поклонником творчества американских исполнителей Леди Гаги и Канье Уэста, а также российского рэпера Оксимирона (Oxxxymiron).

Он предложил наложить тексты на музыку «мистера «Йе» (Канье Уэста). «Тексты Оксимирона поразительны по своей глубине, их лучше слушать, на мой взгляд, убрав музыкальный фон, и изучать. Это большой талант. Мне нравится просто его сложение слов и его ассоциативные ряды. Мне очень нравится то, как он осуществляет качественные скачки, как электрон ваттами прыгает совершенно внезапно с одной орбиты на другую, так и рэп Оксимирона, он такой», — поделился Рябков.

Уэст же, по его словам, всегда экспериментировал с музыкой. «Он сделал очень много в свои годы для хип-хопа и, понимаете, и сейчас в его композициях слышится гармония. Если убрать некоторые аспекты обработки современной... послушать отвлеченно мистера Уэста, то там есть некоторые вещи, которые можно и на балалайке сыграть, и на рояле, и на арфе», — рассуждает он.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст якобы собрался покорять Россию — СМИ говорили о его планах встретиться с президентом Владимиром Путиным, провести госпел-шоу «Воскресная служба» и деловые переговоры с влиятельными бизнесменами. «Газета.Ru» рассказала, что об этом известно на данный момент.

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