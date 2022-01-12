Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Представитель Канье Уэста опроверг информацию о скором приезде рэпера в Россию 11:39
Эксперт назвал сроки «падения» штамма «омикрон 11:38
Акинфеев рассказал о ситуации с новым контрактом с ЦСКА 11:38
Кузичев назвал смерть телеведущего Зеленского «противоестественной» 11:38
Главный инфекционист США: никому не удастся избежать заражения «омикроном» 11:36
Кот забрался в автомат с игрушками и рассмешил соцсети 11:33
Появилось фото мужчины, подозреваемого в убийстве депутата в российском поселке 11:32
Житель Курганской области получил условный срок за призывы к экстремизму... 11:27
Чемпион мира по боксу Усик рассказал о планах после бокса 11:22
Водителям хотят разрешить не посещать ГИБДД при переводе авто на газ 11:21

Актера Алексея Гериловича нашли мертвым в Москве

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
kino-teatr.ru" class="item-image" >
kino-teatr.ru

Актер Алексей Герилович найден мертвым в Москве, сообщает Telegram-канал 112.

48-летний Герилович не выходил на связь несколько дней. Приехавший проведать его друг нашел тело актера на кухне.

Предположительно, смерть не носит криминальный характер.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. В 1998 году окончил Белорусскую государственную академию искусств (мастерская Монаковой). В 2004 году окончил Школу актерского мастерства Юрия Грымова. «Знаком с Алексеем полгода по работе. Добряк он большой, хоть и играет в большинстве случаев бандитов и охранников», — пишет один из знакомых артиста на сайте КиноТеатр. Играл в фильмах и сериалах «Глубже!», «БУМЕРанг», «Потерянные», «Стажеры», «Детективы», «Безмолвный свидетель» и др.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть