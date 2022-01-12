Актера Алексея Гериловича нашли мертвым в Москве

Актер Алексей Герилович найден мертвым в Москве, сообщает Telegram-канал 112.

48-летний Герилович не выходил на связь несколько дней. Приехавший проведать его друг нашел тело актера на кухне.

Предположительно, смерть не носит криминальный характер.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. В 1998 году окончил Белорусскую государственную академию искусств (мастерская Монаковой). В 2004 году окончил Школу актерского мастерства Юрия Грымова. «Знаком с Алексеем полгода по работе. Добряк он большой, хоть и играет в большинстве случаев бандитов и охранников», — пишет один из знакомых артиста на сайте КиноТеатр. Играл в фильмах и сериалах «Глубже!», «БУМЕРанг», «Потерянные», «Стажеры», «Детективы», «Безмолвный свидетель» и др.