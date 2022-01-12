«Той жизни больше нет»: Алексей Воробьев рассказал о последствиях инсульта

Музыкант Алексей Воробьев в беседе с OK! рассказал, что обширный инсульт в корне изменил его жизнь: после недуга певец освоил «закадровую работу» и проявил себя в качестве оператора, режиссера и монтажера.

«Через год у меня случился обширный инсульт, что полностью остановило всю мою деятельность. И очень сильно повлияло на мою жизнь, — думая, что я никогда не смогу вернуться на сцену, я стал искать место по другую сторону камеры, начал писать сценарии, снимать как режиссер, научился монтировать», — признался Воробьев.

По словам артиста, после инсульта он снял свой первый короткометражный фильм, который нашел свое признание на многих кинофестивалях. Сейчас Воробьев наслаждается постоянным «переключением» между музыкой, режиссурой и актерской работой. Музыкант подчеркнул, что инсульт стал для него своеобразным стимулом к освоению новых творческих профессий.

«Я понимал, что той жизни, которая была до инсульта, у меня больше нет и не будет, но это открывало мне что-то новое, жизнь расширялась, возможностей творческой реализации становилось все больше. То есть, в тот момент, когда она сузилась вот до такой, казалось бы, крошечной точки, все, наоборот, пошло вверх», — резюмировал артист.

Восемь лет назад у Алексея Воробьева случился обширный инсульт: в то время он работал над своим первым американским альбомом с бывшим продюсером певицы Леди Гаги.