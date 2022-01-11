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Марина Хлебникова обратилась к фанатам

Пострадавшая при пожаре певица Хлебникова заявила о выписке из больницы

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Певицу Марину Хлебникову выписали из столичной больницы, где она находилась в течение двух месяцев после пожара в своей квартире. Об этом сообщается в Instagram-профиле исполнительницы.

После возгорания в московской квартире Хлебникова лечилась в ожоговом центре Склифосовского.

Вскоре, как уточнила артистка, она будет жить у друзей, так как ее жилье полностью выгорело.

«Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу поделиться с вами замечательной новостью. Сегодня [11 января] мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада», — уточняется в публикации Хлебниковой.

После выписки из медучреждения певица поселится у друзей, помогавших ей и собиравших деньги на восстановление жилья.

«Спасибо вам всем за то, что поддерживали меня на протяжении этих очень нелегких для меня двух месяцев», — обратилась Хлебникова к подписчикам в соцсети.

Заслуженную артистку России Марину Хлебникову доставили в больницу 18 ноября 2021 года после пожара в ее квартире в Москве. В результате происшествия Хлебникова получила ожоги и отравление продуктами горения. Некоторое время она была на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Также Хлебникова назвала возможную причину пожара в своей квартире.

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