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МК: у госпитализированного Леонида Куравлева прогрессировала деменция

Стало известно о жизни Леонида Куравлева в доме престарелых

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Артист Леонид Куравлев был госпитализирован в главную «коронавирусную» больницу Москвы – ГКБ №40 в Коммунарке — из пансионата для пожилых людей, передает mk.ru.

Как сообщил источник издания, психологическое состояние Куравлева заметно ухудшилось летом 2021 года: у него якобы прогрессировала деменция, к нему пришлось вызывать специализированную бригаду врачей. Инсайдер добавляет, что успокоить актера, считавшего, что в его доме побывали посторонние, удалось без госпитализации, но после его отправили под постоянный надзор врачей.

После поступления в дом престарелых Куравлев сперва реагировал на приезды сына и дочери, улыбался персоналу, пользовался языком жестов, разработанным специально для него. Любимым блюдом Куравлева, пока он находился в пансионате, был хлеб со сливочным маслом. Однако к концу декабря Куравлев заметно сдал, не проявлял никаких эмоций по отношению к персоналу, родным, любимой еде, не хотел есть даже с ложки.

Когда во время новогодних праздников у актера поднялась температура и упала сатурация, его перевезли в «Коммунарку».

О том, что Куравлев госпитализирован с пневмонией, стало известно 10 января.

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