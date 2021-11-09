На Spotify устроили бойкот Трэвису Скотту после смертельного ЧП на концерте

Пользователи музыкального стримингового сервиса Spotify устроили бойкот американскому рэперу Трэвису Скотту после смертельного ЧП на концерте в Техасе, передает Daily Beast.

Меломаны в социальных сетях требуют у других пользователей заблокировать в настройках воспроизведение песен Скотта. Таким образом его прибыль от новых песен Escape Plan и Mafia может резко упасть.

Бывшие поклонники винят Трэвиса Скотта в том, что он подстрекал фанатов к давкам на концертах.

Трагедия произошла в субботу, 6 ноября, на фестивале Astroworld Festival в Хьюстоне. Толпа фанатов устремилась к сцене, несколько человек упали, после чего началась давка, в которой погибли восемь человек. Шоу посетили около 50 тыс. человек, оно продолжалось второй день. За несколько часов до произошедшего на территорию парка, где проходило мероприятие, хлынула толпа зрителей, их пришлось сдерживать сотрудникам безопасности. По факту инцидента возбуждено дело.

Ранее Скотта поддержала звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.