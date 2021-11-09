«КП»: обвиняемый в педофилии режиссер «Ералаша» подыскивал детей в лагерях

Один из волонтеров международной группы по выявлению педофилов в рунете «Дружина нравов» (распалась несколько лет назад, часть ее активистов сотрудничает с Лигой безопасного интернета) в беседе с kp.ru рассказал о том, как, по его информации, обвиняемый в педофилии режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий знакомился с мальчиками.

По словам волонтера, режиссер посещал выездные лагеря у моря, оправдывая свое нахождение там съемками. «Приезжает, обращается к администрации лагеря: я режиссер из Москвы, работаю в «Ералаше», член гильдии кинорежиссеров, давайте сниму с вашими ребятами фильм по известной книге? Те, естественно, не были против — такую активность можно записать в воспитательную работу, лишние очки заработать перед начальством», — вспоминает анонимный волонтер. Он указал на то, что таким образом среди разных короткометражек Белостоцкий снял фильм по роману Уильяма Голдинга «Повелитель мух».

Кроме того, и ранее было известно, что Белостоцкий сотрудничал с руководителем детского отряда «Каравелла» Ларисой Крапивиной — снохой писателя Владислава Крапивина, создавшего отряд еще в середине 1960-х, — и снимал фильмы о «Каравелле».

Волонтер также отметил, что Белостоцкий общался на форумах педофилов под псевдонимом «Демосфен» и за ним следили в течение нескольких лет. «По тем данным, которые есть у нас, Илья Белостоцкий не просто предпочитает мальчиков 13-14 лет, но еще и тяготеет к некоторым элементам садизма. Поэтому хочется надеяться, что на этот раз Следственный комитет доведет дело до конца», — говорит он.

Как сообщила «Комсомольской правде» директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, все материалы по «Демосфену», которые есть у них, в ближайшее время будут переданы в Следственный комитет.

Ранее источник сообщил, что Белостоцкий хотел «устранить» ребенка, с которым у него была связь.

С 2005 по 2014 год Белостоцкий работал режиссером-постановщиком в детском киножурнале «Ералаш». Он также является режиссером-постановщиком сериала «След». С 2004 года — член Гильдии кинорежиссеров России.