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51-летний Маликов рассказал, каково быть родителем малыша в зрелом возрасте

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@steshamalikova/Instagram

Народный артист России Дмитрий Маликов в эфире «Русского радио» рассказал, каково быть родителем малыша после 50 лет.

Сыну певца Марку в январе 2021 года исполнится четыре года. В зрелом возрасте, признается 51-летний артист, он стал более вовлеченным родителем. «Больше ценю месяцы и минуты, пока сын маленький, потому что это все проходит очень быстро… Как отец я сейчас лучше. Больше погружен в семейные дела. Предпочту провести вечер дома, нежели отправиться на какое-то светское мероприятие», — цитирует Маликова «Пятый канал».

Маликов, у которого также есть взрослая дочь Стефания, отмечает, что для «взрослого» родительства важны физические силы и финансовая независимость.

Ранее Маликов опроверг слухи о завершении карьеры.

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