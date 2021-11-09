Вышел новый трейлер мультфильма «Зверопой 2»

В сети появился второй трейлер мультфильма «Зверопой 2», премьера которого в России запланирована на 23 декабря 2021 года. В оригинале персонажей анимационной ленты озвучили Мэттью Макконахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон и другие голливудские звезды.

«Решительный коала Бастер Мун вместе со своим звездным коллективом готовит самую ослепительную сценическую феерию всех времен в мировой столице развлечений. Есть лишь одна загвоздка: для начала им придется привлечь в свою команду самую замкнутую рок-звезду в мире шоу-бизнеса», — говорится в анонсе проекта.

По сюжету коала Бастер Мун (Макконахи) вместе со своей группой, в которую входит свинка Розетта (Уизерспун), дикобразиха Эш (Йоханссон), горилла Джонни (Терон Эджертон) и другие звери, постарается убедить выступить с ними легенду рок-сцены — льва Клэя Кэллоуэя, которого озвучит Боно.

Первый «Зверопой» вышел на российские экраны в 2016 году.