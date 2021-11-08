Кехман заявил, что МХАТ не должен Бузовой ни копейки

Новый генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман в беседе с ТАСС заявил, что театр ни копейки не должен Ольге Бузовой.

Бузова выходила на сцену театра в спектакле «Чудесный грузин», снятом с показа в конце октября. Позже СМИ сообщили, что якобы за два спектакля Бузовой обещали 446 тыс. руб., а сама артистка жаловалась, что с ней не выходят на связь представители театра, и она намерена разбираться с конфликтом с помощью своего адвоката.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» состоялась 11 июня. Речь в нем идет о молодости Иосифа Джугашвили (Сталина). Ольга Бузова играла роль певицы Бэллы Шанталь. Во МХАТе отказ от «Чудесного грузина» объяснили плохими продажами билетов в период карантинных ограничений.

Ранее Владимир Кехман, назначенный генеральным директором учреждения культуры 27 октября, прокомментировал снятие с показа спектакля с Бузовой.