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Продано платье, в котором Эми Уайнхаус провалила свой последний концерт

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AP

Платье, которое певица Эми Уайнхаус надела на свой последний концерт, было продано на аукционе за $243,2 тыс. — в 16 раз дороже, чем полагали устроители.

Как пишет Daily Mail, всего коллекция из 800 принадлежавших Эми Уайнхаус вещей принесла $4 млн.

Исполнительница хитов Back To Black и Rehab в последний раз вышла на сцену на фестивале в столице Сербии Белграде всего за месяц до смерти. На ней было черно-зеленое мини-платье, сшитое ее стилисткой и подругой Наоми Перри. Концерт оказался провальным. «Я чувствую невероятную грусть, глядя на это платье. Оно должно было быть стартом чего-то нового, движения вперед. У нее все получалось», — делится Перри.

Выйдя на сцену в Белграде, Эми Уайнхаус выглядела дезориентированной, забывала слова песен. Зрители освистали ее и уже через 15 минут после начала концерта начали оставлять критические отзывы в соцсетях. После выступления Уайнхаус отменила европейский тур из 18 концертов и на неделю отправилась в реабилитационную клинику.

Певицу нашли мертвой в ее квартире в Лондоне 23 июля 2011 года. Она умерла от алкогольной интоксикации.

Ранее сообщалось, что гитара основателя группы Pink Floyd, придумавшего ее название, продана за $27,4 тыс.

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