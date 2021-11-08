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Кехман высказался за цензуру во МХАТе

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Новый генеральный директор МХАТ имени М. Горького Владимир Кехман в интервью РИА «Новости» положительно высказался об идее цензуры.

По словам Кехмана, ему нравится идея цензуры в театре. «Это должна быть комбинация цензуры сверху и самоцензуры. Директор должен бояться того, что его выгонят, если он будет заниматься чем-то не тем», — поделился он.

Кроме того, Кехман напомнил о постановке «Тангейзер», которая в 2015 году оказалась в центре обсуждения после того, как митрополит Новосибирский и Бердский Тихон заявил, что в опере не по назначению используется церковная символика. «Мы знаем, что было в Новосибирске с «Тангейзером»... Это был верх богохульства, катастрофа, которая произошла в центре России. Важно, чтобы директор или худрук знал, что за такие вещи последует наказание», — заявил Кехман.

Также Кехман заявил, что проведет «жесточайшие сокращения» штата театра.

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