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Новый гендиректор МХАТа Кехман проведет «жесточайшие сокращения» штата

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Новый генеральный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман заявил, что собирается проводить масштабное сокращение штата нетворческих сотрудников театра. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами... Здесь только один отдел состоит из 27 человек, которые занимаются непонятно чем — пиаром, информационной поддержкой? Я с ними встречался, это хорошие ребята, но их очень много», — сказал он.

По словам Кехмана, при бюджете в 2,3 млн руб. продажи билетов составляют в лучший месяц 20 млн руб. При этом за октябрь продажи билетов в Михайловском театре составили 81,5 млн руб., а в Новосибирском театре — 47 млн с учетом работы гораздо меньшей команды и меньшего бюджета.

«Такого беспредела в управленческой структуре, как во МХАТе, я не видел нигде», — добавил гендиректор.

Также Кехман заявил, что все зарплаты будут изменены и он готов расстаться со всеми, кто не захочет мириться с этим фактом.

Кехман был назначен на должность гендиректора МХАТа 27 октября. Несмотря на новую должность, он остался работать худруком Михайловского театра.

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