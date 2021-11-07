«Мы за него молимся»: Маша Распутина рассказала о состоянии госпитализированного супруга

Российская певица Маша Распутина недавно переболела коронавирусной инфекцией. Болезнь артистка перенесла в легкой форме. Однако супруг артистки, бизнесмен Виктор Захаров, провел в реанимации две недели. Об этом певица рассказала в эфире НТВ.

«Муж (Виктор Захаров. — Прим. ред.) пролежал в реанимации две недели. Сейчас сложная ситуация. Потом эти аппараты кислородные, из-за этого у него все болит внутри, вся глотка, говорить невозможно. Сейчас у него идет восстановительный процесс, и очень сложный. Мы за него молимся. Дай бог, я думаю, что все будет хорошо», — сказала Распутина.

О госпитализации Захарова с коронавирусной инфекцией стало известно в октябре. Сообщалось, что мужа Распутиной увезли в реанимацию с 80% поражения легких. До этого мужчина пытался лечиться самостоятельно. По словам бизнесмена, его состояние ухудшилось из-за семейного скандала с сыном от предыдущего брака, который на телешоу критикует Распутину и ее дочь.