Не остановившего концерт после давки Трэвиса Скотта осудили фанаты

Поклонники американского рэпера Трэвиса Скотта критикуют его в соцсетях за то, что он не остановил концерт в американском Техасе, после того, как случилась давка. На это обратила внимание газета «Известия».

Издание цитирует побывавшую на обернувшемся трагедией выступлении Скотта девушку, которая пожаловалась в Instagram, что концерт не прекратили несмотря на просьбы фанатов.

«Люди умоляли осветителей и команду организаторов остановить концерт, но они не стали», — написала она, добавив, что сама потеряла сознание.

В TikTok под опубликованным видео, на котором рэпер продолжает читать, пока врачи пытаются спасти 10-летнего мальчика (ребенок умер), набралось более 20 тыс. негативных комментариев.

«Он был не так далеко, он должен был остановить шоу», — возмутился пользователь bublymango.

Ранее Скотт заявил, что сотрудничает с властями, расследующими ЧП.

Трагедия произошла в субботу, 6 ноября, на фестивале Astroworld Festival в Хьюстоне. Толпа фанатов устремилась к сцене, несколько человек упали, после чего началась давка.

На фестивале присутствовало около 50 000 человек, он длился второй день. За несколько часов до произошедшего на территорию парка, где проходил фестиваль, хлынула толпа зрителей, их пришлось сдерживать сотрудникам безопасности.