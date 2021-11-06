Бразильская певица погибла в авиакатастрофе

Популярная бразильская певица, 26-летняя Марилия Мендонса, погибла при крушении легкого самолета в штате Минас-Жерайс на востоке страны. Об этом пишет портал Globo.

На борту кроме Мендонсы находилось еще четыре человека. Представители артистки подтвердили гибель пятерых — певицы, ее дяди, продюсера и двух пилотов. Было начато расследование для определения причины аварии.

Позже в Instagram певицы появился пост, подтверждающий ее гибель.

«С огромным сожалением сообщаем эту новость. Желаем много сил и света всем остающимся», — написала команда артистки. За несколько часов до гибели певица также опубликовала фото из салона самолета.

Мендонса начала свою карьеру в подростковом возрасте и стала национальной звездой в 2016 году с хитом о неверности. Она была известна как «Королева страданий».

В прошлом году, когда концерты были отменены из-за пандемии, она провела серию онлайн-выступлений. Одно из них становило рекорд, став самой просматриваемой прямой трансляции в мире: количество зрителей на YouTube составило 3,3 млн человек.