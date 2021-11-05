Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Колумбии задержали подозреваемого в участии в ИГ* россиянина 18:40
Боец Василевский назвал отморозками людей, напавших на мужчину с ребенком 18:37
В Киеве заявили, что пять российских регионов «принадлежат» Украине 18:31
Губернатор Севастополя заявил о неспокойной обстановке в Черном море 18:24
«360»: одного из избивших отца с ребенком в Новых Ватутинках... 18:23
Экс-игрок ЦСКА Влашич потерял сознание на тренировке «Вест Хэма» 18:13
Ученые объяснили, почему беременным необходимо привиться от COVID-19 18:08
Pfizer сообщила об эффективности капсул от коронавируса 17:59
Назван значительно ускоряющий выздоровление пациентов с COVID-19 витамин 17:57
В США составили портрет типичного антипрививочника 17:49

Лобода прокомментировала скандал со своим бывшим продюсером Крапивиной

close
100%
@lobodaofficial/Instagram.com

Украинская певица Светлана Лобода раскрыла в эфире YouTube-шоу Маши Ефросининой «Экзамен» подробности конфликта со своим экс-продюсером Нателлой Крапивиной.

По словам артистки, Крапивина всегда решает проблемы со скандалами.

«Она извинилась, но что здесь поделаешь. Она просто не подумала. Хотела одно, а получилось другое. У нее всегда так — все через протесты, конфликты. А потом ведет себя будто ничего не произошло», — рассказала Лобода.

Летом 2021 года Нателла Крапивина и Светлана Лобода оказались в центре внимания СМИ после конфликта, который разразился между ними из-за несогласия продюсера артистки с форматом премии МУЗ-ТВ. Крапивина публично объявила, что покидает шоу-бизнес, больше не является продюсером певицы и не желает «иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу».

В настоящее время Лобода продолжает гастролировать, а Крапивина ушла в кинематограф и занимается продюсированием кинопроектов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть