Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Эксперты рассказали, каких работников не хватает в России 01:51
ВМС США уволили капитана подлодки, которая столкнулась с горой в Южно-Китайском... 01:48
Фанаты «Галатасарая» напали на болельщиков «Локомотива» 01:46
Кулеба назвал корабли США и НАТО в Черном море гарантами безопасности 01:39
Энберт ответил на вопрос о кастинге на ледовое шоу «Анна... 01:38
Исследование: россияне стали снимать большие суммы наличных 01:35
СБ ООН планирует срочно провести заседание по ситуации в Эфиопии 01:33
Аналитика Данченко освободили под залог в США 01:17
Санду заявила, что «газовый кризис» указал на проблемы во... 01:16
В отеле популярного туристического мексиканского города Канкун неизвестный открыл... 01:06

Фильм «Вечные» запретили в ряде стран за демонстрацию ЛГБТ-отношений

close
100%
Marvel

Новый фильм Marvel «Вечные» не выйдет на экраны кинотеатров в некоторых ближневосточных странах из-за того, что в картине есть ЛГБТ-персонажи. Об этом пишет Deadline.

Как сообщается, кинокомикс попал под запрет в Бахрейне, Катаре, Кувейте, Омане и Саудовской Аравии. Кроме того, власти ОАЭ, Египта, Иордании и Ливана потребовали удалить из ленты все откровенные сцены. Однако студия Disney не согласилась на это.

В этом супергеройском боевике присутствует ЛГБТ-пара, которая состоит из персонажа по имени Фастос (Брайан Тайри Генри) и его экранного мужа Бен (Хааз Сулейман). В одной из сцен они целуются.

Ранее фильм «Вечные» получил в России возрастное ограничение 18+ из-за наличия ЛГБТ-персонажа.

Российская премьера данной картины, которую сняла режиссер Хлои Чжао, состоится 8 ноября 2021 года. Сюжет «Вечных» расскажет о представителях расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Главные роли в проекте исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харрингтон и другие.

Все новости на тему:
Обзор зарубежной прессы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть