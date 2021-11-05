Фильм «Вечные» запретили в ряде стран за демонстрацию ЛГБТ-отношений

Новый фильм Marvel «Вечные» не выйдет на экраны кинотеатров в некоторых ближневосточных странах из-за того, что в картине есть ЛГБТ-персонажи. Об этом пишет Deadline.

Как сообщается, кинокомикс попал под запрет в Бахрейне, Катаре, Кувейте, Омане и Саудовской Аравии. Кроме того, власти ОАЭ, Египта, Иордании и Ливана потребовали удалить из ленты все откровенные сцены. Однако студия Disney не согласилась на это.

В этом супергеройском боевике присутствует ЛГБТ-пара, которая состоит из персонажа по имени Фастос (Брайан Тайри Генри) и его экранного мужа Бен (Хааз Сулейман). В одной из сцен они целуются.

Ранее фильм «Вечные» получил в России возрастное ограничение 18+ из-за наличия ЛГБТ-персонажа.

Российская премьера данной картины, которую сняла режиссер Хлои Чжао, состоится 8 ноября 2021 года. Сюжет «Вечных» расскажет о представителях расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Главные роли в проекте исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харрингтон и другие.