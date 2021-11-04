Звезда сериала «Сыны анархии» Уильям Лакинг умер в возрасте 80 лет

Актер Уильям Лакинг умер в возрасте 80 лет в своем доме в Лас-Вегасе. Об этом сообщает газета Metro со ссылкой на жену умершего Сигрид Инсул Лакинг.

«Хотя Уильям часто играл крутых и сильных людей, в реальной жизни он был элегантным человеком с блестящим интеллектом, который любил спорить о политике и текущих делах, обсуждать философию и физику», — рассказал вдова актера.

Причина смерти актера не раскрывается.

Лакинг дебютировал еще в 1968 году в сериале «Лансье», а затем снялся в «Секретных материалах», , «Коломбо», а также фильмах «Планета Ка-Пэкс» и «Красный дракон». Он окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и Театр Пасадены со степенью в области литературы и театра. В 1986 году вместе с актрисой Даной Элькар он стал соучредителем Театрального центра Санта-Паула.