Вика Цыганова заявила о 20-летнем отлучении от ТВ после домогательств Кобзона

Российская певица Вика Цыганова предположила, что ее проблемы на сцене начались из-за ныне покойного эстрадного исполнителя Иосифа Кобзона. По мнению артистки, певец затаил на нее обиду после того, как она отказала ему в интимной связи, пишет «Собеседник.ру».

Певица полагает, что именно это стало причиной возникших у нее впоследствии проблем в карьере. Цыганова отметила, что о Кобзоне нельзя говорить плохое даже после его смерти, иначе «прилетит».

«Да, конечно, 20 лет забвения, черная метка на телевидении», — рассказала певица.

При этом артистка предположила, что Кобзон не обиделся бы на ее слова, поскольку он мужчина, каких сегодня встретишь редко.

Ранее исполнительница заявила, что никогда не держала зла на Кобзона за произошедшее. В то же время супруг певицы Вадим признался, что Цыганова сильно переживает из-за образовавшейся шумихи вокруг ее сенсационного признания о Кобзоне.