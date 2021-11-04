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Документальный фильм о поклонниках Гарри Поттера снимут в Петербурге

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Warner Bros. Pictures

Документальный фильм, посвященный поклонникам саги о волшебнике Гарри Поттере, планируют снять в Санкт-Петербурге. За съемочный процесс будут отвечать студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, сообщает kp.ru.

Съемка документалки приурочена к 20-летию с момента премьеры на больших экранах ленты «Гарри Поттер и философский камень». 4 ноября 2001 года в мировой прокат вышла первая часть картины о мальчике, который выжил, по мотивам серии книг английской писательницы Джоан Роулинг.

Предполагается, что работа петербургских студентов будет включать в себя серию интервью с фанатами приключений Поттера и его друзей в Хогвартсе. В съемках примут участие поклонники из Великобритании, Соединенных Штатов.

В настоящий момент авторы будущей документальной ленты ищут деньги на производство. Для того чтобы воплотить проект в жизнь, студентам требуется около 70 тыс. рублей.

В российский прокат первая часть о приключениях юных волшебников вышла чуть позже — 21 марта 2002 года.

Ранее сообщалось, что Роулинг выпустила первую после «Гарри Поттера» детскую книгу.

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