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Артистка Немоляева проходит реабилитацию из-за проблем с сердцем

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева лечится в подмосковном санатории на фоне проблем с сердцем. Об этом сообщает издание kp.ru.

Артистке пришлось укреплять здоровье курсом реабилитации.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Немоляева продолжает репетировать в столичном Театре Маяковского.

«В настоящий момент я вообще в санатории под Москвой. И езжу отсюда играть спектакли в город. Так что занимаюсь лечением», — объяснила Немоляева.

Как заверила 84-летняя актриса, у нее не коронавирус и ранее были сделаны все прививки.

«У меня были некоторые проблемы по сердечно-сосудистой линии. Теперь вот прохожу реабилитацию», — сказала Немоляева.

Сейчас за самочувствием звезды «Служебного романа» следят сын Александр, внучка Полина и внук Сергей.

Ранее Жена Бориса Щербакова рассказала подробности о его болезни.

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