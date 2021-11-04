Брэд Питт решил отказаться от личной жизни после расставания с Анджелиной Джоли

Актер Брэд Питт решил отказаться от личной жизни и больше не вступать в брак после расставания с экс-супругой Анджелиной Джоли. Об этом сообщает UsWeekly со ссылкой на источники, близкие к окружению голливудской звезды.

По словам знакомых артиста, для Питта знакомства с новыми женщинами перестали быть важны после того, как ему пришлось решать важные вопросы в результате бракоразводного процесса с Джоли.

Как утверждают источники, 57-летний актер побывал на нескольких свиданиях, но они ничем серьезным не закончились. Помимо прочего, Питт сейчас занят тем, что пытается добиться опеки над их с Джоли совместными детьми.

Также знакомые артиста отметили, что он упорно работает и пытается быть максимально позитивным несмотря на то, что «война» с бывшей женой на нем серьезно сказалась.

В конце октября стало известно, что верховный суд Калифорнии отклонил апелляцию знаменитого голливудского актера Брэда Питта по поводу продолжающегося дела об опеке над детьми.