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Yung Trappa высказался о выдвинутых против него обвинениях в изнасиловании

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official_yung_trappa/Instagram

Рэпер Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) был допрошен по делу об изнасиловании, а выйдя с допроса заявил, что его оклеветали. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.

«Меня оклеветали и оговорили, в частности, моя девушка, с которой я встречался больше месяца — Алина. У нас всегда все было по обоюдному согласию, никогда никакого насилия не причинял... Я никогда никого не насиловал», — признался исполнитель.

Об обвинениях музыканта в изнасиловании стало известно утром 2 ноября. Ранее Yung Trappa дважды был судим за наркотики. Теперь на рэпера завели еще два дела — за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Обвинившая Yung Trappa в изнасиловании студентка поделилась деталями инцидента, а позже пожаловалась еще и на побои. По ее словам, все произошло на вечеринке в загородном доме. Подруга девушки, присутствовавшая там, также обвинила рэпера в домогательствах.

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