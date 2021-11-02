На Филиппинах Netflix удалил два эпизода сериала из-за территориального спора

Стриминговый сервис Netflix удалил два эпизода популярного австралийского шпионского сериала «Пайн Гэп» (Pine Gap) с платформы на Филиппинах по требованию правительства. Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что в показанных сериях Южно-Китайское море показывается частью Китая. Филиппинское правительство заявило, что это нарушает суверенитет страны.

Были удалены второй и третий эпизоды. Теперь они больше не доступны на стриминговом сервисе Netflix в стране.

Территориальные споры в Южно-Китайском море ведутся вокруг Парасельских островов, на которые претендуют Китай и Вьетнам. Спорным является также архипелаг Спратли, права на который заявляют Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины.

Ранее сообщалось, что Северная Корея обвинила южнокорейскую индустрию развлечений в том, что она работает в пользу американских компаний, таких как Netflix, посредством «несправедливых» сделок.