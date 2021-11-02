Скифское золото остается в Нидерландах после передачи Украине

Коллекция скифского золота, которая по решению апелляционного суда Амстердама должна быть передана Украине, пока остается в Нидерландах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла России в Нидерландах Александра Шульгина.

Около двух тысяч артефактов в 2014 году были вывезены из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. Это было до присоединения Крыма к России и выхода его из состава Украины. «Совершенно очевидно, оно (решение суда) политически мотивировано, судьи полностью проигнорировали тот факт, что артефакты, представленные здесь на выставке в Голландии, являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия народов, проживающих в Крыму...» — говорит посол. По его словам, у российской стороны еще есть возможность обратиться в кассационный суд — Верховный суд Голландии.

Посол считает, что этот прецедент опасен для будущих межмузейных контактов, поскольку подрывается доверие музейных сообществ, а музеи будут более осмотрительными при передаче артефактов за границу.

Ранее глава Крыма Аксенов заявил, что скифское золото попадет в частную коллекцию Зеленского.