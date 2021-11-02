Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Еще не существующая партия Разумкова уже преодолевает 5% барьер 14:06
Ювелиры помогли полицейским раскрыть кражу эксклюзивных украшений 14:03
Мартиросян опроверг закрытие «Игры» из-за поцелуя мужчин 14:03
ГИБДД назвала марки машин самых частых нарушителей ПДД 14:02
В Москве прощаются с диктором Игорем Кирилловым 14:02
Задремавший Борис Джонсон попал в кадр на климатическом саммите 13:58
Главный тренер «Сочи» о Зареме: она была против Витории, почему ее никто... 13:54
Врач назвала причины постоянной тревоги из-за непрочитанных сообщений 13:53
Арестован экс-замглавы Минстроя Рейльян 13:53
Под Петербургом задержали 13 иностранцев, пытавшихся нелегально попасть... 13:46

Скифское золото остается в Нидерландах после передачи Украине

close
100%
Рудольф Кучеров/РИА «Новости»

Коллекция скифского золота, которая по решению апелляционного суда Амстердама должна быть передана Украине, пока остается в Нидерландах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла России в Нидерландах Александра Шульгина.

Около двух тысяч артефактов в 2014 году были вывезены из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. Это было до присоединения Крыма к России и выхода его из состава Украины. «Совершенно очевидно, оно (решение суда) политически мотивировано, судьи полностью проигнорировали тот факт, что артефакты, представленные здесь на выставке в Голландии, являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия народов, проживающих в Крыму...» — говорит посол. По его словам, у российской стороны еще есть возможность обратиться в кассационный суд — Верховный суд Голландии.

Посол считает, что этот прецедент опасен для будущих межмузейных контактов, поскольку подрывается доверие музейных сообществ, а музеи будут более осмотрительными при передаче артефактов за границу.

Ранее глава Крыма Аксенов заявил, что скифское золото попадет в частную коллекцию Зеленского.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть