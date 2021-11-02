Ургант предложил Бузовой создать «МХАТ-2»

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» в шуточной форме предложил Ольге Бузовой создать «МХАТ-2».

До этого МХАТ им. Горького бессрочно снял с показа постановку «Чудесный грузин» с участием Бузовой.

«Я бы Оле не предлагал бы идти в какие-то другие театры. Ей нужно открыть свой театр. Ее выгнали из МХАТа Горького? Ну и все, она открыла свой МХАТ-2. Вот и все!», — предложил Ургант.

Он также продемонстрировал логотип для «МХАТ-2», стилизованный под старый логотип реалити-шоу «Дом-2».

Ранее фанаты Бузовой призвали МХАТ вернуть спектакль «Чудесный грузин».

До этого певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram ответила новому генеральному директору МХАТ им. Горького Владимиру Кехману, отменившему спектакли с ее участием «Чудесный грузин» из-за плохих продаж. По словам Бузовой, билеты на «Чудесного грузина» в июне раскупили за сутки, а после их, по ее информации, перепродавали за 150 тыс. руб.